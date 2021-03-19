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Рейтинг щастя: Україна в середині списку, лідери - скандинави

Рейтинг щастя: Україна в середині списку, лідери - скандинави

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Україна у світовому рейтингу щастя посіла 69-ту сходинку серед 149 країн, включених до звіту. Це є одним з найнижчих показників серед європейських країн. Найщасливішою країною світу вже четвертий рік поспіль визнали Фінляндію. Про це пише УНН з посиланням на Worldhappiness.

Деталі

Німеччина, яка раніше була нижче десятого місця, тепер зайняла сьому сходинку. Канада ж спустилася з топ-10 на 15 місце. Естонія знаходиться на 28 місці, а Росія на 60-му, приблизно в середині списку.

У першу двадцятку потрапили переважно країни Африки. У багатьох з них нестабільне становище або військові конфлікти, які нещодавно закінчилися, або досі тривають. Найменш щасливою країною з 149 визнана Зімбабве. Трохи вище за неї - Танзанія, Йорданія, Індія і Камбоджа.

Україна цього року в рейтингу щастя зайняла 69 місце. У порівнянні з минулом роком наша країна піднялася в списку, бо минулого року займала аж 86 місце.

Цього року щасливішими від українців виявилися такі країни як: Бангладеш, Лаос, Гана, Еквадор і Таджикистан.

У межах опитування було також погоджено рейтинг міст за рівнем щастя його жителів. Більше половини першої десятки займають міста країн Північної Європи, очолює список Гельсінкі (Фінляндія).

Кожного року рейтинг щастя складається шляхом опитування. Респондентів просять оцінити свій рівень щастя за шкалою від нуля до десяти. У кожній країні опитують вибірку з приблизно тисячі осіб. Людей також запитували, скільки разів за попередній день вони сміялися, раділи або були задоволені. За це нараховувалися додаткові бали. Якщо ж респонденти були схвильовані, засмучені або озлоблені за попередню добу, то бали знімалися.

Рейтинг щастя складається вже вдев'яте. Цього року автори врахували вплив пандемії і описали в звіті, як випробовувані людьми почуття змінилися за останній рік. Негативні почуття були в основному викликані спадом економіки, переживаннями про стан здоров'я за себе та близьких і втрату роботи. Позитивні почуття були пов'язані з добровольчої роботою, фізичною культурою і доглядом за домашніми улюбленцями.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Дуже щасливих" українців з початком карантину побільшало - опитування

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