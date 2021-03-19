Рейтинг счастья: Украина в середине списка, лидеры - скандинавы

Детали

Германия, которая ранее была ниже десятого места, теперь заняла седьмую строчку. Канада же спустилась из топ-10 на 15 место. Эстония находится на 28 месте, а Россия на 60-м, примерно в середине списка.

В первую двадцатку попали преимущественно страны Африки. Во многих из них нестабильное положение или военные конфликты, которые недавно закончились или еще продолжаются. Наименее счастливой страной из 149 признана Зимбабве. Немного выше нее находятся Танзания, Иордания, Индия и Камбоджа.

Украина в этом году в рейтинге счастья заняла 69 место. По сравнению с прошлым годом наша страна поднялась в рейтинге, потому что в прошлом году занимала аж 86 место.

В этом году счастливее украинцев оказались такие страны как: Бангладеш, Лаос, Гана, Эквадор и Таджикистан.

В рамках опроса было также согласовано рейтинг городов по уровню счастья его жителей. Более половины первой десятки занимают города стран Северной Европы, возглавляет список Хельсинки (Финляндия).

Ежегодно рейтинг счастья, составляется путем опроса. Респондентов просят оценить свой уровень счастья по шкале от нуля до десяти. В каждой стране опрашивают выборку из примерно тысячи человек. Людей также спрашивали, сколько раз за предыдущий день они смеялись, радовались или были довольны. За это начислялись дополнительные баллы. Если же респонденты были взволнованы, расстроены или озлобленные за предыдущие сутки, то баллы снимались.

Рейтинг счастья составляется уже девятый раз. В этом году авторы учли влияние пандемии и описали в отчете, как испытуемые людьми чувства изменились за последний год. Негативные чувства были в основном вызваны спадом экономики, переживаниями о состоянии здоровья за себя и близких и потерю работы. Положительные чувства были связаны с добровольческой работой, физической культурой и уходом за домашними любимцами.

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