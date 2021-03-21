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В Естонії пройшли акції протесту проти карантину через пандемію

В Естонії пройшли акції протесту проти карантину через пандемію

Київ • УНН

 • 14386 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Акції протесту проти коронавірусних обмежень відбулися в суботу в Естонії. Про це повідомив оперативний керівник департаменту поліції і прикордонної охорони Марко Ільдо порталу ERR, передає УНН.

Цитата

“У Талліні на (вулиці) Лаагна тєе учасники акції зловмисно перекрили в одному напрямку дві смуги з трьох, — заявив Ільдо. — Інші транспортні засоби могли проїхати по третій смузі, але перешкоджати руху таким чином неприпустимо”.

Деталі

Спроби перекрити дорожній руху мали місце також в Пярну і Тарту. Крім того, в Талліні на Співочому полі зібралися близько 100 осіб без масок. Поліція наказала їм розійтися, що вони і зробили протягом 15 хвилин.

Поліція порушила кілька адміністративних справ щодо організаторів і учасників акцій протесту на підставі порушення вимог проведення громадських зібрань, а також за ігнорування заборонних сигналів світлофора і інші порушення правил дорожнього руху.

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Ситуація з коронавірусом в Естонії

За минулу добу в Естонії провели 7 031 тест на коронавірус, з яких позитивними виявилися 1 250 (17,7%). Загальна кількість інфікованих в країні досягла 94 028, з початку епідемії померли 780 осіб. Середній рівень захворюваності за останні два тижні в республіці становить 1531,1 на 100 тис. Жителів. Вакцинація почалася в Естонії 27 грудня минулого року, на цей момент дві дози вакцини отримали 56 946 людини.

В Естонії з 11 березня влада ввела локдаун терміном на місяць через “британський” штам коронавірусу.

За розпорядженням уряду, навчальні заклади перевели на дистанційний режим. Також громадян попросили зберігати соціальну дистанцію на вулиці і пересуватися компаніями не більше двох осіб. На час дії обмежень в Естонії будуть закриті магазини, за винятком точок продажу товарів першої необхідності. Будуть також закриті підприємства громадського харчування, спортзали, басейни і розважальні установи.

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