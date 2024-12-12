В Дубае прошла встреча "ядерного клуба"
Киев • УНН
США, Россия, Великая Британия, Франция и Китай встретились в Дубае для обсуждения ядерных доктрин под председательством КНР. Стороны провели консультации для улучшения взаимопонимания и избежания просчетов.
Представители США, россии, Великой Британии, Франции и Китая встретились в Дубае, где обсудили ядерные доктрины. Встреча прошла под председательством КНР. Об этом сообщает МИД Китая, передает УНН.
Отмечается, что на встрече, которая состоялась на экспертном уровне под председательством КНР присутствовали представители пяти государств, имеющих ядерное оружие. Стороны решили, что такое обсуждение является своевременным с целью улучшения понимания ядерных доктрин друг друга и избежания недоразумений и просчетов.
Это были первые полноценные консультации в рамках годового председательства Китая в формате ядерной "пятерки".
Напомним
Пентагон представил новую стратегию ядерного сдерживания из-за усиления ядерного потенциала других стран. США модернизируют вооружение и планируют сдерживать одновременно несколько ядерных противников.