В ГОТ утверждают, что являются лидерами на Prozorro по уровню конкурентности закупок.

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
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Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  125835 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  127854 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  118603 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  108383 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126530 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125208 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119420 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115179 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102001 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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В ГОТ утверждают, что являются лидерами на Prozorro по уровню конкурентности закупок

В ГОТ утверждают, что являются лидерами на Prozorro по уровню конкурентности закупок.

Экономика •   •  2524 просмотра
В ГОТ утверждают, что являются лидерами на Prozorro по уровню конкурентности закупок

Войска рф за прошлый месяц применили более 440 раз химические боеприпасы - Генштаб

За прошлый месяц российские войска 444 раза применили боеприпасы, содержащие опасные химические вещества, нарушая международные законы и конвенции.

Война •   •  3082 просмотра
Войска рф за прошлый месяц применили более 440 раз химические боеприпасы - Генштаб

"Сделано в Украине": предприниматели Хмельницкой области в этом году получат не менее 1,45 млрд гривен

В этом году в рамках экономической платформы "Сделано в Украине" для украинских предпринимателей Хмельницкой области выделено не менее 1,45 миллиарда гривен для поддержки отечественных производителей и бизнеса в условиях войны.

Экономика •   •  4010 просмотра
"Сделано в Украине": предприниматели Хмельницкой области в этом году получат не менее 1,45 млрд гривен

Цены на сырые продукты вырастут во втором полугодии на фоне более низкого урожая - НБУ

В краткосрочной перспективе сырые продукты питания будут оставаться дешевле, чем в прошлом году, но цены вырастут во второй половине 2024 года на фоне более низкого ожидаемого урожая, тогда как цены на переработанные продукты питания также несколько ускорятся.

Экономика •   •  3642 просмотра
Цены на сырые продукты вырастут во втором полугодии на фоне более низкого урожая - НБУ

Глава Запорожской ОВА: враг усилил атаки на наши населенные пункты

За минувшие сутки россияне усилили обстрелы 8 населенных пунктов в Запорожской области, осуществив 348 обстрелов и разрушив 17 зданий.

Война •   •  4347 просмотра
Глава Запорожской ОВА: враг усилил атаки на наши населенные пункты

В Украине уже засеяно более половины яровых культур от запланированного - Шмыгаль

Украина уже засеяла более половины из запланированных 13,5 миллионов гектаров яровых культур - 7,2 миллиона гектаров.

Экономика •   •  4403 просмотра
В Украине уже засеяно более половины яровых культур от запланированного - Шмыгаль

На Запорожье силы ПВО уничтожили вражеский разведывательный БПЛА

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили российский разведывательный беспилотник в Запорожской области.

Война •   •  5978 просмотра
На Запорожье силы ПВО уничтожили вражеский разведывательный БПЛА

Уик-энд в семейном кругу: топ фильмов для пасхальных выходных

УНН предлагает подборку разнообразных фильмов для просмотра на пасхальных выходных, среди которых комедии, анимационные фильмы и библейские истории.

УНН Lite •   •  6475 просмотра
Уик-энд в семейном кругу: топ фильмов для пасхальных выходных

россияне ударили по Харькову авиабомбой УМПБ Д-30: в ОВА рассказали о последствиях

82-летняя прикованная к постели женщина погибла, еще двое получили ранения, а 15 домов были повреждены или разрушены в Харькове в результате российской атаки с использованием модифицированной бомбы УМПБ Д-30.

Война •   •  6784 просмотра
россияне ударили по Харькову авиабомбой УМПБ Д-30: в ОВА рассказали о последствиях

Берлин предлагает бесплатно передать бывшую виллу Геббельса новым владельцам, желающим отреставрировать и поддерживать комплекс

Власти Берлина рассматривают возможность бесплатно отдать бывшую виллу Геббельса новым владельцам, которые отреставрируют и будут поддерживать комплекс в надлежащем состоянии, поскольку на содержание нацистского объекта требуются большие средства.

Новости Мира •   •  6090 просмотра
Берлин предлагает бесплатно передать бывшую виллу Геббельса новым владельцам, желающим отреставрировать и поддерживать комплекс