В ГОТ утверждают, что являются лидерами на Prozorro по уровню конкурентности закупок.

В госпредприятии "Государственный оператор тыла" (ГОТ) заявили, что являются лидерами по конкурентности торгов на Prozorro. Общий показатель конкурентности по двум направлениям закупок превысил 92%. Об этом сообщает преслужба ГОТ со ссылкой на данные платформы открытых торгов, пишет УНН.

Отмечается, что в декабре прошлого года "Государственный оператор тыла" объявил первую публичную закупку в Prozorro. На сегодня в системе опубликовано более 300 тендеров агентства. ГОТ провел больше всего конкурентных закупок вещевого обеспечения среди всех закупщиков - более 99% (среднее в Prozorro - 6,19%). Также ГОТ занял первое место по уровню конкурентных закупок горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Летняя форма для ВСУ: в ГОТ рассказали, сколько при закупке сэкономили средств на комплекте для одного военного

Этот показатель достиг 92,5%, что в пять раз больше, чем средний на площадке.

При этом среднее количество участников закупок вещевого обеспечения и ГСМ ГОТ примерно вдвое выше, чем общий показатель на Prozorro.

На старте работы ГОТ многие процессы нужно было запускать в ускоренном режиме, ведь обеспечение ВСУ должно быть непрерывным. Закупки некоторых категорий товаров наша команда должна была провести втрое быстрее. Однако даже с таким режимом задачей номер один оставалось соблюдение принципов прозрачности и честной конкуренции. Поэтому первые позиции в рейтингах Прозорро являются подтверждением того, что реформа закупок работает - отметила Виктория Виноградова, директор по управлению закупками.

В ГОТ уточнили, что в целом с начала объявления тендеров на Prozorro имеют более 78% успешных завершенных закупок вещевого обеспечения и 85% - горюче-смазочных материалов.

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность