Летняя форма для ВСУ: в ГОТ рассказали, сколько при закупке сэкономили средств на комплекте для одного военного.

"Государственный оператор тыла" закупил летнюю форму для Вооруженных сил Украины. Военнослужащие уже получили летние полевые костюмы и летние ботинки. Общая экономия закупок летней одежды для одного военного составила 377 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГОТ.

Детали

В частности, были закуплены костюмы летние полевые, футболки, кепи, рубашки боевые, ботинки летние, пояса, нижнее белье и носки.

Экономия на единице товара по сравнению с ценами до Государственного оператора тыла составляет:

- костюм летний полевой - 9% / 186 грн;

- футболка - 26% / 48 грн;

- рубашка боевая - 5% / 45 грн;

- кепи боевое - 9% / 15 грн;

- носки летние - 59% / 38 грн;

- нижнее белье - 33% / 40 грн.

В ГОТ добавили, что общая экономия закупок летней одежды для одного военного составляет 377 грн. Все закупленные товары соответствуют установленным стандартам качества.

Вооруженные силы Украины уже получили костюмы летние полевые и летние ботинки. Крайние сроки поставок других товаров - конец июля.

Отмечается, что среди победителей аукционов есть новые участники, которые ранее не поставляли военным одежду, в частности: "Тисхутролюкс" будет поставлять кепи боевое, "Дюна-Веста", "Дом обуви" - носки, "Олимп Евротрейд" - белье.

Напомним

В конце марта начались поставки продуктов питания для ВСУ по первым контрактам, которые были заключены "Государственным оператором тыла" - в воинские части по всей Украине направились 300 грузовиков.

По состоянию на 5 апреля статус выполнения отгрузок на воинские части от полученных заявок за первую неделю был на таком уровне:

- "Буский консервный завод" - более 90% поставлено;

- "Юг Прод Торг" - более 90% поставлено;

- "Фуд Гранд" - более 90% поставлено;

- "Твой хлеб" - 50% поставлено;

- "Черкасский мясокомбинат" (ЧМК) - 25% поставлено.

Более 150 договоров на почти 24 миллиарда гривен - в ГОТ отчитались о заключенных в этом году контрактах