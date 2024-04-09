Летняя форма для ВСУ: в ГОТ рассказали, сколько при закупке сэкономили средств на комплекте для одного военного.

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
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Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
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ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
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"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

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Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
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Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

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Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  129919 просмотра

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Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  206164 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

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Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  193232 просмотра

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5 апреля 2024, 09:38  •  183000 просмотра

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5 апреля 2024, 08:38  •  152971 просмотра

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Летняя форма для ВСУ: в ГОТ рассказали, сколько при закупке сэкономили средств на комплекте для одного военного

Летняя форма для ВСУ: в ГОТ рассказали, сколько при закупке сэкономили средств на комплекте для одного военного.

Экономика •   •  9892 просмотра
Летняя форма для ВСУ: в ГОТ рассказали, сколько при закупке сэкономили средств на комплекте для одного военного

Кабмин поддержал инициативу упрощения аренды государственной недвижимости для поставщиков социальных услуг

Правительство упростило предоставление социальных услуг, в том числе организациям, поддерживающим внутренне перемещенных лиц. Потребуется лишь минимальный пакет документов. Также сообщается об установлении единой льготной арендной ставки в размере 1% в год от рыночной стоимости.

Общество •   •  11128 просмотра
Кабмин поддержал инициативу упрощения аренды государственной недвижимости для поставщиков социальных услуг

В США женщина стреляла в водителей, заявив, что Бог велел ей это из-за затмения

Женщина подстрелила двух водителей во Флориде, утверждая, что ей это было предписано Богом из-за солнечного затмения, и была арестована и обвинена в покушении на убийство.

Новости Мира •   •  7857 просмотра
В США женщина стреляла в водителей, заявив, что Бог велел ей это из-за затмения

россия второй раз за месяц не смогла запустить в космос ракету

россия по неизвестным причинам не смогла запустить ракету "Ангара-А5" с космодрома "Восточный", что стало вторым неудачным запуском ракеты за месяц.

Новости Мира •   •  8260 просмотра
россия второй раз за месяц не смогла запустить в космос ракету

Директор ЦРУ представил план освобождения части израильских заложников и возвращения палестинцев на север сектора Газа

США будет предлагать Израилю отпустить из тюрем 900 палестинских заключенных в обмен на 40 израильских заложников, которые будут освобождены во время первого этапа соглашения о прекращении огня.

Новости Мира •   •  8550 просмотра
Директор ЦРУ представил план освобождения части израильских заложников и возвращения палестинцев на север сектора Газа

"Люди-Титаны": группа KOZAK SYSTEM совместно с БФ "МХП-Громаді" продолжат тур по военным госпиталям

Украинская группа KOZAK SYSTEM совместно с Благотворительным фондом "МХП-Громаді" организовали тур по военным госпиталям под названием "Люди-Титаны", чтобы оказать моральную и психологическую поддержку раненым бойцам.

Общество •   •  8975 просмотра
"Люди-Титаны": группа KOZAK SYSTEM совместно с БФ "МХП-Громаді" продолжат тур по военным госпиталям

Ракетный корабль "серпухов" рассматривался для переброски на Черное море - ГУР

россия, вероятно, хотела перебросить в черное море ракетный корабль "серпухов" на котором в результате пожара уничтожены средства связи и автоматизации.

Война •   •  10324 просмотра
Ракетный корабль "серпухов" рассматривался для переброски на Черное море - ГУР

Во Львове спасатели нашли в лесопосадке 20 кг ртути

Во Львове спасатели обнаружили в лесопосадке 4 контейнера с около 20 килограммами ртути. Опасное вещество передали в отдел по вопросам по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения для дальнейшей утилизации.

Криминал и ЧП •   •  9084 просмотра
Во Львове спасатели нашли в лесопосадке 20 кг ртути

Маршрутка столкнулась со скутером в Конотопе, есть пострадавший - полиция

Водитель скутера был травмирован в результате столкновения с автобусом на нерегулируемом перекрестке в Конотопе, что привело к уголовному расследованию за нарушение правил дорожного движения.

Криминал и ЧП •   •  9494 просмотра
Маршрутка столкнулась со скутером в Конотопе, есть пострадавший - полиция

В беларуси объявили о тактических учениях с боевой стрельбой в приграничных с Украиной регионах

В беларуси сегодня начнутся тактические военные учения с боевой стрельбой, которые предусматривают тренировки по отражению нападения противника, уничтожению вооруженных групп и оказанию огневой поддержки войскам.

Новости Мира •   •  10649 просмотра
В беларуси объявили о тактических учениях с боевой стрельбой в приграничных с Украиной регионах