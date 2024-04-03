Более 150 договоров на почти 24 миллиарда гривен - в ГОТ отчитались о заключенных в этом году контрактах

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
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Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  4285 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  51237 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  60369 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
  •  71495 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
  •  103539 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  100617 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  102846 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
2 апреля 2024, 14:32  •  128297 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128771 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
2 апреля 2024, 12:04  •  123849 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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1 апреля 2024, 09:33  •  229308 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  500181 просмотра

Более 150 договоров на почти 24 миллиарда гривен - в ГОТ отчитались о заключенных в этом году контрактах

В первом квартале 2024 года Государственный оператор тыла заключил 155 контрактов на поставку продовольствия, топлива и вещевого имущества для Вооруженных Сил Украины на общую сумму 23,8 миллиарда гривен, сэкономив 3 миллиарда гривен по сравнению с предыдущими ценами.

Война •   •  6467 просмотра
Более 150 договоров на почти 24 миллиарда гривен - в ГОТ отчитались о заключенных в этом году контрактах

Салливан отложил поездку в Саудовскую Аравию из-за травмы ребра

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан отложил свою поездку в Саудовскую Аравию на этой неделе из-за трещины ребра.

Здоровье •   •  5087 просмотра
Салливан отложил поездку в Саудовскую Аравию из-за травмы ребра

Народная артистка Украины приговорена к 10 годам заключения за коллаборационизм

Народная артистка Украины приговорена к 10 годам лишения свободы за сотрудничество с российскими оккупантами в Херсоне.

Криминал и ЧП •   •  5800 просмотра
Народная артистка Украины приговорена к 10 годам заключения за коллаборационизм

Украина призвала отстранить российских борцов от квалификационных турниров на Олимпиаду

Министерство молодежи и спорта, НОК Украины и Ассоциация спортивной борьбы Украины сообщили о российских спортсменах, которые поддерживают войну в Украине, но были допущены к отборочным соревнованиям к Олимпиаде-2024, призвав принять меры по недопущению их участия из-за нарушения условий нейтралитета.

спорт •   •  7283 просмотра
Украина призвала отстранить российских борцов от квалификационных турниров на Олимпиаду

рф понимает только такой язык: президент Финляндии об ударах по НПЗ

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что те, кто атакует нефтеперерабатывающие заводы в россии, знают, что они делают, и делают это умело, поскольку россия понимает только язык власти и силы, а не дипломатии.

Война •   •  8911 просмотра
рф понимает только такой язык: президент Финляндии об ударах по НПЗ

Государственную ипотеку в этом году взяли около 2300 семей, треть из них - под 7%

С начала 2024 года украинцы взяли почти 2300 кредитов на квартиры и 50 на частные дома на общую сумму почти 4 миллиарда гривен по программе "єОселя".

Общество •   •  8017 просмотра
Государственную ипотеку в этом году взяли около 2300 семей, треть из них - под 7%

Греция согласовала закупку 35 вертолетов Blackhawk у США

Греция одобрила закупку 35 вертолетов UH-60M Blackhawk у Lockheed Martin Corp. за 1,15 миллиарда евро в рамках плана модернизации своих вооруженных сил.

Новости Мира •   •  6710 просмотра
Греция согласовала закупку 35 вертолетов Blackhawk у США

Еще семеро детей выехали с временно оккупированных территорий - Лубинец

Еще семеро детей и их семьи вернулись из оккупированных Россией территорий Запорожской и Херсонской областей на подконтрольную Украине территорию.

Общество •   •  8340 просмотра
Еще семеро детей выехали с временно оккупированных территорий - Лубинец

Союзники рф призывают ЕС не конфисковывать российские активы для Украины

Страны, симпатизирующие россии, в частном порядке призывают ЕС не конфисковывать замороженные российские государственные активы на сумму более 200 миллиардов евро для помощи в восстановлении Украины, опасаясь, что это может создать прецедент для конфискации их собственных активов.

Война •   •  12229 просмотра
Союзники рф призывают ЕС не конфисковывать российские активы для Украины

За последние сутки в Украине зафиксировано 454 пожара в природных экосистемах - ГСЧС

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 454 пожара в природных экосистемах на общей площади более 342 га, в результате чего общее количество пожаров с начала года составило 8 590.

Криминал и ЧП •   •  7969 просмотра
За последние сутки в Украине зафиксировано 454 пожара в природных экосистемах - ГСЧС