Более 150 договоров на почти 24 миллиарда гривен - в ГОТ отчитались о заключенных в этом году контрактах

За первые три месяца 2024 года "Государственный оператор тыла" заключил 155 контрактов на поставку различных товаров для ВСУ на общую сумму 23,8 миллиарда гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГОТ.

Отмечается, что контракты были заключены по трем направлениям:

- продовольственные товары - 29 договоров на 9,4 млрд гривен;

- горюче-смазочные материалы - 33 договора на 7,4 млрд гривен;

- вещевое имущество - 93 договора на 7 млрд гривен,

Экономия за первый квартал составила 3 млрд гривен по сравнению с ценами до начала работы ГОТ. Для ВСУ уже поставлено 37% из общего объема закупленных товаров.

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На прошлой неделе начались поставки продуктов питания для Вооруженных сил Украины по первым контрактам, которые заключил "Государственный оператор тыла" - в воинские части по всей Украине направились 300 грузовиков.

Как заявил Директор по управлению поставками ГОТ Яким Коваленко в эксклюзивном комментарии УНН, они получают определенную информацию что фирмы, которые ранее обеспечивали ВСУ продуктами питания пытаются давить на новых поставщиков.

"Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков и производителей, которые поставляют свою продукцию как субподрядчики. В основном это запугивание по закрытию для них возможности поставки для ВСУ, когда старые компании "возобновят поставки". К сожалению, также получаем сигналы о высказывании пожеланий от начальников продовольственных служб относительно исключительного перечня производителей продукции от которых возможен прием товара на воинскую часть", - рассказал Коваленко.

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