У ДОТ стверджують, що є лідерами на Prozorro за рівнем конкурентності закупівель.

У держпідприємстві "Державний оператор тилу" заявили, що є лідерами із конкурентності торгів на Prozorro. Загальний показник конкурентності по двох напрямках закупівель перевищив 92%. Про це повідомляє преслужба ДОТ з посиланням на дані платформи відкритих торгів, пише УНН.

Зазначається, що у грудні минулого року "Державний оператор тилу" оголосив першу публічну закупівлю в Prozorro. На сьогодні в системі опубліковано понад 300 тендерів агенції. ДОТ провів найбільше конкурентних закупівель речового забезпечення серед усіх закупівельників - понад 99% (середнє в Prozorro - 6,19% ). Також ДОТ посів перше місце за рівнем конкурентних закупівель пально-мастильних матеріалів (ПММ).

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Цей показник сягнув 92,5%, що в п’ять разів більше, ніж середній на майданчику.

При цьому середня кількість учасників закупівель речового забезпечення та ПММ ДОТ приблизно вдвічі вища, ніж загальний показник на Prozorro.

На старті роботи ДОТ багато процесів потрібно було запускати в прискореному режимі, адже забезпечення ЗСУ має бути безперервним. Закупівлі деяких категорій товарів наша команда мала провести втричі швидше. Однак навіть із таким режимом завданням номер один залишалося дотримання принципів прозорості й чесної конкуренції. Тому перші позиції в рейтингах Прозорро є підтвердженням того, що реформа закупівель працює