В Донецкой области враг атаковал ремонтную бригаду железнодорожников - есть погибший и раненые

Российские войска на Донетчине направили реактивный беспилотник на ремонтную бригаду, которая восстанавливала поврежденный объект железной дороги. В результате удара погиб один из монтеров пути, еще двое сотрудников получили ранения. Об этом сообщил председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский, пишет УНН.

Сегодня в железнодорожной семье у нас потеря из-за вражеского обстрела. Наша ремонтная бригада восстанавливала поврежденный врагом инфраструктурный объект на Донетчине. Прямо на железнодорожников направили реактивный "шахед". Диспетчеры сообщили о критической опасности, большинство работников эвакуировались. Но, к сожалению, один из наших монтеров пути получил во время взрыва травму, несовместимую с жизнью. Также есть двое коллег с осколочными ранениями - говорится в сообщении.

Сейчас выясняют все обстоятельства, что помешало, несмотря на оповещение, спасти жизнь железнодорожника.

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