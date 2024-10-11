В Донецкой области в результате ударов ссс рф погиб 1 человек, повреждено почти 40 жилых зданий
Киев • УНН
В результате российских обстрелов в Донецкой области погиб 1 человек, 4 ранены. Поврежден 71 гражданский объект, в том числе 37 жилых домов в разных районах области.
россия выпустила по гражданскому населению 13 ракет, повреждено более 70 гражданских объектов.
Пишет УНН со ссылкой на Донецкую ОГА и полицию Донецкой области.
За сутки в Донецкой области российские захватчики убили одного жителя - это произошло в Новоселидовке, в результате удара российского дрона.
Еще четыре человека были ранены. Поврежден 71 гражданский объект, из них 37 жилых домов, передает пресс-служба полиции.
По данным ОВА Донецкой области:
Покровский район:
В Новоселидовке Кураховской громады погиб человек, обстреляны Курахово и Веселый Гай.
В Покровске повреждены 2 многоэтажки;
В Гришином - админздание, кофейню и 2 промышленных помещения.
Мирноград: ранены 2 человека, повреждены несколько домов.
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Краматорский район:
В Лимане ранен человек, повреждены 6 частных домов и админздание;
Ямполь: ранен человек, повреждены 6 частных домов и хозяйственное помещение;
В Заречном повреждены 4 дома.
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В Константиновке повреждены 4 многоэтажки, 2 частных дома и админздание;
Красное: повреждены 4 дома; также 1 дом в Стенках.
Бахмутский район:
В Северске повреждены 2 дома.
В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов и 2 многоэтажки.
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