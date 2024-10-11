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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Донецкой области в результате ударов ссс рф погиб 1 человек, повреждено почти 40 жилых зданий

В Донецкой области в результате ударов ссс рф погиб 1 человек, повреждено почти 40 жилых зданий

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 08:15  •  5510 просмотра

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В результате российских обстрелов в Донецкой области погиб 1 человек, 4 ранены. Поврежден 71 гражданский объект, в том числе 37 жилых домов в разных районах области.

россия выпустила по гражданскому населению 13 ракет, повреждено более 70 гражданских объектов.

Пишет УНН со ссылкой на Донецкую ОГА и полицию Донецкой области.

За сутки в Донецкой области российские захватчики убили одного жителя - это произошло в Новоселидовке, в результате удара российского дрона.

Еще четыре человека были ранены. Поврежден 71 гражданский объект, из них 37 жилых домов, передает пресс-служба полиции.

По данным ОВА Донецкой области:

Покровский район:

В Новоселидовке Кураховской громады погиб человек, обстреляны Курахово и Веселый Гай.

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В Покровске повреждены 2 многоэтажки;

В Гришином - админздание, кофейню и 2 промышленных помещения.

Мирноград: ранены 2 человека, повреждены несколько домов.

На Херсонщине россияне попали в объект критической инфраструктуры, за сутки из-за обстрелов трое травмированных11 октября 2024, 07:40 • 7883 просмотра

Краматорский район:

В Лимане ранен человек, повреждены 6 частных домов и админздание;

Ямполь: ранен человек, повреждены 6 частных домов и хозяйственное помещение; 

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В Заречном повреждены 4 дома.

Одесса подверглась ночной атаке рф: 4 погибших, 10 раненых11 октября 2024, 05:13 • 10788 просмотров

В Константиновке повреждены 4 многоэтажки, 2 частных дома и админздание;

Красное: повреждены 4 дома; также 1 дом в Стенках.

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Бахмутский район:

В Северске повреждены 2 дома.

В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов и 2 многоэтажки.

В Донецкой области ликвидирован пожар после вражеского обстрела9 октября 2024, 02:50 • 46161 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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