У Донецькій області внаслідок ударів зс рф загинула 1 людина, пошкоджено майже 40 житлових будівель
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула 1 людина, 4 поранені. Пошкоджено 71 цивільний об'єкт, у тому числі 37 житлових будинків у різних районах області.
росія випустила по цивільному населенню 13 ракет, пошкоджено понад 70 цивільних об’єктів.
Пише УНН із посиланням на Донецьку ОВА та поліцію Донеччини.
За добу на Донеччини російські загарбники вбили одного жителя – це сталося у Новоселидівці, внаслідок удару російського дрону.
Ще чотирьох людей було поранено. Пошкоджено 71 цивільний об’єкт, з них 37 житлових будинків, передає пресслужба поліції.
За даними ОВА Донецької області:
Покровський район:
У Новоселидівці Курахівської громади загинула людина, обстріляні Курахове і Веселий Гай.
У Покровську пошкоджено 2 багатоповерхівки;
У Гришиному — адмінбудівлю, кав'ярню і 2 промислових приміщення.
Мирноград: поранено 2 людини, пошкоджено декілька будинків.
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Краматорський район:
У Лимані поранено людину, пошкоджено 6 приватних будинків і адмінбудівлю;
Ямпіль: поранено людину, пошкоджено 6 приватних будинків і господарче приміщення;
У Зарічному пошкоджено 4 будинки.
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У Костянтинівці пошкоджені 4 багатоповерхівки, 2 приватні будинки і адмінбудівля;
Червоне: пошкоджено 4 будинки; також 1 будинок у Стінках.
Бахмутський район:
У Сіверську пошкоджено 2 будинки.
У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.
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