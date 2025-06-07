На Донетчине из-за сегодняшних атак рф уже трое погибших и один раненый

$41.470.00
47.380.00
ukenru
В Киеве произошла толкотня с полицией перед "КиевПрайд Парк": правоохранители задержали противников акции
Эксклюзив
12:20 • 48 просмотра

В Киеве произошла толкотня с полицией перед "КиевПрайд Парк": правоохранители задержали противников акции

7 июня, 05:00 • 64789 просмотра

День Святой Троицы: дата, традиции и запреты

Эксклюзив
6 июня, 18:07 • 90991 просмотра

Замещение советских комплектующих: Украина сталкивается с юридическими и техническими барьерами в сфере ремонта военной техники и авиации

6 июня, 17:00 • 121744 просмотра

Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
6 июня, 15:42 • 86803 просмотра

Три года без наказания: как нардеп Кузьминых избегает ответственности за взятку более полумиллиона гривен (видео)

Эксклюзив
6 июня, 13:00 • 177079 просмотра

Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине

6 июня, 07:51 • 108713 просмотра

Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары

6 июня, 07:09 • 109920 просмотра

Новый антирекорд: 407 дронов и более 40 ракет рф применила против Украины - Игнат

5 июня, 16:58 • 138458 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

Эксклюзив
5 июня, 14:42 • 167881 просмотра

Тактика "переносов": как адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых превращает правосудие в игру на время

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+32°
3.5м/с
39%
750мм
Популярные новости

Вражеский удар по Харькову: 3 погибших, 17 пострадавших, среди них дети (обновляется)

7 июня, 02:40 • 42370 просмотра

Днепропетровская область подверглась комбинированной атаке рф: есть пострадавшие в Днепре

06:48 • 34358 просмотра

Массированная атака рф на Харьков унесла жизни трех человек, 21 ранен: показали последствия

07:23 • 8290 просмотра

На Курском направлении сбили российский истребитель Су-35

08:15 • 39729 просмотра

Меган Маркл и принц Гарри насладились поездкой в Диснейленд с детьми

10:33 • 13538 просмотра
публикации

День Святой Троицы: дата, традиции и запреты

7 июня, 05:00 • 64739 просмотра

В яблочко: почему глава АРМА Дума боится реформы и атакует журналистов, а не схемы

6 июня, 14:47 • 87356 просмотра

Уход за авто летом: проверка жидкостей, защита от жары и типичные ошибки

6 июня, 14:30 • 89788 просмотра

Международная паутина? Кто стоит за сетью iStore, которую подозревают в нелегальной торговле техникой

6 июня, 13:27 • 134304 просмотра

Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине
Эксклюзив

6 июня, 13:00 • 177047 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Рустем Умєров

Ольга Стефанишина

Актуальные места

Украина

Киев

Венгрия

Польша

Соединённые Штаты

Реклама
УНН Lite

Сериал "Этуаль" от Prime Video закрывают после одного сезона

11:27 • 5568 просмотра

Меган Маркл и принц Гарри насладились поездкой в Диснейленд с детьми

10:33 • 13946 просмотра

Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные

6 июня, 17:00 • 121707 просмотра

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

6 июня, 10:26 • 118152 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 160308 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

YouTube

Financial Times

Instagram

Шахед-136

На Донетчине из-за сегодняшних атак рф уже трое погибших и один раненый

Киев • УНН

 • 448 просмотра

В результате обстрелов Донецкой области погибли три человека: двое в Яблоновке, один в Константиновке. Ранен житель Покровска, где FPV-дрон повредил здание.

На Донетчине из-за сегодняшних атак рф уже трое погибших и один раненый

В Донецкой области из-за ударов российских войск известно уже о трех погибших и одном раненом, сообщил в субботу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.

3 человека погибли и 1 ранен в результате сегодняшних обстрелов Донецкой области

- написал Филашкин.

Детали

По данным главы ОВА, в Яблоновке Ильиновской громады россияне убили двух человек и повредили 2 дома. Еще 1 погибшая - в Константиновке.

Ранение, по его словам, получил житель Покровска - там FPV-дроном повреждено хозяйственное сооружение.

Кроме того, сообщил Филашкин, удалось установить информацию о погибшей накануне жительнице Рубцов Лиманской громады.

"Призываю всех: будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно!" - подчеркнул глава ОВА.

Дополнение

За минувшие сутки, по данным главы ОВА, россияне 44 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. За 6 июня россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Покровске и Мирнограде. Еще 9 человек в области за сутки получили ранения.

Полиция Донецкой области показала последствия вражеских обстрелов, указав, что за минувшие сутки зафиксировала 3 519 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору. Войска рф накрыли огнем 22 населенных пункта.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Национальная полиция Украины
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9