На Донетчине из-за сегодняшних атак рф уже трое погибших и один раненый

В Донецкой области из-за ударов российских войск известно уже о трех погибших и одном раненом, сообщил в субботу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.

3 человека погибли и 1 ранен в результате сегодняшних обстрелов Донецкой области - написал Филашкин.

Детали

По данным главы ОВА, в Яблоновке Ильиновской громады россияне убили двух человек и повредили 2 дома. Еще 1 погибшая - в Константиновке.

Ранение, по его словам, получил житель Покровска - там FPV-дроном повреждено хозяйственное сооружение.

Кроме того, сообщил Филашкин, удалось установить информацию о погибшей накануне жительнице Рубцов Лиманской громады.

"Призываю всех: будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно!" - подчеркнул глава ОВА.

Дополнение

За минувшие сутки, по данным главы ОВА, россияне 44 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. За 6 июня россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Покровске и Мирнограде. Еще 9 человек в области за сутки получили ранения.

Полиция Донецкой области показала последствия вражеских обстрелов, указав, что за минувшие сутки зафиксировала 3 519 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору. Войска рф накрыли огнем 22 населенных пункта.