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На Донеччині через сьогоднішні атаки рф уже троє загиблих та один поранений

Київ • УНН

 • 748 перегляди

Внаслідок обстрілів Донеччини загинули троє людей: двоє в Яблунівці, одна в Костянтинівці. Поранено жителя Покровська, де FPV-дрон пошкодив будівлю.

На Донеччині через сьогоднішні атаки рф уже троє загиблих та один поранений

У Донецькій області через удари російських військ відомо вже про трьох загиблих та одного пораненого, повідомив у суботу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.

3 людини загинули і 1 поранена внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини

- написав Філашкін.

Деталі

За даними голови ОВА, у Яблунівці Іллінівської громади росіяни вбили двох людей і пошкодили 2 будинки. Ще 1 загибла - у Костянтинівці.

Поранення, з його слів, отримав житель Покровська - там FPV-дроном пошкоджено господарчу споруду.

Окрім того, повідомив Філашкін, вдалося встановити інформацію про загиблу напередодні жительку Рубців Лиманської громади.

"Закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!" - наголосив голова ОВА.

Доповнення

За минулу добу, за даними голови ОВА, росіяни 44 рази обстріляли населені пункти Донеччини. За 6 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Покровську і Мирнограді. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення.

Поліція Донеччини показала наслідки ворожих обстрілів, вказавши, що за минулу добу зафіксувала 3 519 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Війська рф накрили вогнем 22 населених пункти.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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