В Донецкой области из-за российских обстрелов Покровск остался без воды и газа
Киев • УНН
В результате российских обстрелов Покровская громада осталась без газоснабжения и водоснабжения. Повреждены объекты газотранспортной системы и остановлена работа модульной фильтровальной станции.
В результате российского обстрела Покровская громада в Донецкой области осталась без газа и воды. Об этом предупредили в Покровской городской военной администрации, передает УНН.
Детали
Компания "Вода Донбасса" из-за остановки производственных объектов, не будет осуществлять подачу воды потребителям Покровской громады
В администрации объясняют, что из-за технической неисправности, вызванной постоянными вражескими обстрелами Покровского района, полностью остановлена подача воды на Покровскую громаду из альтернативного источника водоснабжения.
Отмечается, что остановлена работа единственного резервного источника - модульной фильтровальной станции.
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Кроме того, за прошедшие сутки из-за обстрелов со стороны РФ был поврежден объект газотранспортной системы.
Абоненты Донецкоблгаза в Покровской громаде оказались без газоснабжения в результате обстрела. (...) Без газоснабжения остались города: Покровск и Родинское. А также села: 1 мая, Гнатовка, Рог, Красный Лиман, Ровно, Роза, Гришино, Гришино
В ведомстве добавляют, что восстановление распределения газа к абонентам возможно после восстановления работы поврежденного объекта.
Дополнение
Председатель ОВА Вадим Филашкин отметил, что после того, как россияне разрушили газораспределительную станцию в Покровской громаде - 28 тысяч человек остаются без газа.
Напомним,
Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что российские войска ведут наступление на Покровск Донецкой области, но пока не смогли его захватить.