В Донецкой области из-за российских обстрелов Покровск остался без воды и газа

В результате российского обстрела Покровская громада в Донецкой области осталась без газа и воды. Об этом предупредили в Покровской городской военной администрации, передает УНН.

Детали

Компания "Вода Донбасса" из-за остановки производственных объектов, не будет осуществлять подачу воды потребителям Покровской громады - говорится в заявлении МВА.

В администрации объясняют, что из-за технической неисправности, вызванной постоянными вражескими обстрелами Покровского района, полностью остановлена подача воды на Покровскую громаду из альтернативного источника водоснабжения.

Отмечается, что остановлена работа единственного резервного источника - модульной фильтровальной станции.

У Покровську залишається понад тисяча дітей попри евакуацію

Кроме того, за прошедшие сутки из-за обстрелов со стороны РФ был поврежден объект газотранспортной системы.

Абоненты Донецкоблгаза в Покровской громаде оказались без газоснабжения в результате обстрела. (...) Без газоснабжения остались города: Покровск и Родинское. А также села: 1 мая, Гнатовка, Рог, Красный Лиман, Ровно, Роза, Гришино, Гришино - рассказали в МВА.

В ведомстве добавляют, что восстановление распределения газа к абонентам возможно после восстановления работы поврежденного объекта.

Дополнение

Председатель ОВА Вадим Филашкин отметил, что после того, как россияне разрушили газораспределительную станцию в Покровской громаде - 28 тысяч человек остаются без газа.

Напомним,

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что российские войска ведут наступление на Покровск Донецкой области, но пока не смогли его захватить.