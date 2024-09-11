На Донеччині через російські обстріли Покровськ лишився без води та газу
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів Покровська громада залишилась без газопостачання та водопостачання. Пошкоджено об'єкти газотранспортної системи та зупинено роботу модульної фільтрувальної станції.
Внаслідок російського обстрілу Покровська громада на Донеччині залишилась без газу та води. Про це попередили у Покровській міській військовій адміністрації, передає УНН.
Деталі
Компанія "Вода Донбасу" через зупинку виробничих об'єктів, не буде здійснювати подачу води споживачам Покровської громади
В адміністрації пояснюють, що через технічну несправність, спричинену постійними ворожими обстрілами Покровського району, повністю зупинена подача води на Покровську громаду з альтернативного джерела водопостачання.
Зазначається, що зупинена робота єдиного резервного джерела – модульної фільтрувальної станції.
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Окрім того, минулої доби через обстріл з боку рф було пошкоджено об’єкт газотранспортної системи.
Абоненти Донецькоблгазу у Покровській громаді опинились без газопостачання внаслідок обстрілу. (...) Без газопостачання залишились міста: Покровськ та Родинське. А також села: 1 травня, Гнатівка, Ріг, Красний Лиман, Рівне, Троянда, Гришине
У відомстві додають, що відновлення розподілу газу до абонентів можливе після відновлення роботи пошкодженого об'єкта.
Доповнення
Голова ОВА Вадим Філашкін відзначив, що після того, як росіяни зруйнували газорозподільчу станцію у Покровській громаді — 28 тисяч людей залишаються без газу.
Нагадаємо
Прессекретар Пентагону Пет Райдер заявив, що російські війська ведуть наступ на Покровськ Донецької області, але поки не змогли його захопити.