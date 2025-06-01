В Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию из нескольких общин
Киев • УНН
Из-за ситуации с безопасностью в Синельниковском районе объявили принудительную эвакуацию из 5 населенных пунктов Межевской общины, 7 Великомихайловской и 2 – Маломихайловской. Будут эвакуировать семьи с детьми.
Обязательный выезд будет происходить в некоторых населенных пунктах Великомихайловской, Маломихайловской и Межевской общин. Это громады Синельниковщины, Днепропетровской области.
Соответствующее распоряжение объявлено главой ОВА Сергеем Лысаком, передает УНН.
Детали
Из-за ситуации с безопасностью вводим вторую волну принудительной эвакуации из Синельниковщины. В этот раз из пяти прифронтовых населенных пунктов Межевской общины, семи Великомихайловской и двух – Маломихайловской. Уже подписал соответствующее распоряжение.
Чиновник подчеркнул, что должны выехать дети с родителями или законными представителями: "малым не место под КАБами и дронами", отметил он.
Дополнение
В общем, согласно документу, в указанных общинах должны в течение 60 дней.
Населенные пункты, подлежащие обязательной эвакуации для семей с детьми: Великомихайловская территориальная община:
- с. Березовое;
- с. Запорожское;
- с. Калиновское;
- с. Малиевка;
- с. Новониколаевка;
- с. Сичневое;
- с. Терновое.
Маломихайловская территориальная община:
- с. Гавриловка;
- с. Подгавриловка.
Межевская территориальная община:
- с. Ивановка;
- Межевая;
- с. Новолозоватовка;
- с. Степовое;
- . Украинка.
Руководитель ОВА отметил:
Людей готовы принимать другие более спокойные районы нашей области. Места для них подготовлены. Но жители сами готовы выбирать, в какой из областей страны хотят обустроиться.
Напомним
С 11 приграничных сел Сумского района эвакуировали 111 жителей Речковской, Белопольской, Ворожбянской и Николаевской общин. Власти призывают к эвакуации из-за постоянной угрозы обстрелов.
Российские войска захватили Елизаветовку, а также продвинулись возле Игнатовки, Александрии и Богатыря. Ситуация на фронте остается сложной, особенно на Покровском, Лиманском и Купянском направлениях.
ВСУ продвинулись в Запорожье, но рф пытается наступать и готовится к затяжной войне – ISW01.06.25, 11:28 • 3636 просмотров