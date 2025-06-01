В Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию из нескольких общин

Обязательный выезд будет происходить в некоторых населенных пунктах Великомихайловской, Маломихайловской и Межевской общин. Это громады Синельниковщины, Днепропетровской области.

Соответствующее распоряжение объявлено главой ОВА Сергеем Лысаком, передает УНН.

Детали

Из-за ситуации с безопасностью вводим вторую волну принудительной эвакуации из Синельниковщины. В этот раз из пяти прифронтовых населенных пунктов Межевской общины, семи Великомихайловской и двух – Маломихайловской. Уже подписал соответствующее распоряжение. - подчеркнул Сергей Лысак.

Чиновник подчеркнул, что должны выехать дети с родителями или законными представителями: "малым не место под КАБами и дронами", отметил он.

Дополнение

В общем, согласно документу, в указанных общинах должны в течение 60 дней.

Населенные пункты, подлежащие обязательной эвакуации для семей с детьми: Великомихайловская территориальная община:

с. Березовое;

с. Запорожское;

с. Калиновское;

с. Малиевка;

с. Новониколаевка;

с. Сичневое;

с. Терновое.

Маломихайловская территориальная община:

с. Гавриловка;

с. Подгавриловка.

Межевская территориальная община:

с. Ивановка;

Межевая;

с. Новолозоватовка;

с. Степовое;

. Украинка.

Руководитель ОВА отметил:

Людей готовы принимать другие более спокойные районы нашей области. Места для них подготовлены. Но жители сами готовы выбирать, в какой из областей страны хотят обустроиться.

Напомним

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