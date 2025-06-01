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В Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию из нескольких общин

Киев • УНН

 • 1192 просмотра

Из-за ситуации с безопасностью в Синельниковском районе объявили принудительную эвакуацию из 5 населенных пунктов Межевской общины, 7 Великомихайловской и 2 – Маломихайловской. Будут эвакуировать семьи с детьми.

В Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию из нескольких общин

Обязательный выезд будет происходить в некоторых населенных пунктах Великомихайловской, Маломихайловской и Межевской общин. Это громады Синельниковщины, Днепропетровской области.

Соответствующее распоряжение объявлено главой ОВА Сергеем Лысаком, передает УНН.

Детали

Из-за ситуации с безопасностью вводим вторую волну принудительной эвакуации из Синельниковщины. В этот раз из пяти прифронтовых населенных пунктов Межевской общины, семи Великомихайловской и двух – Маломихайловской. Уже подписал соответствующее распоряжение.

- подчеркнул Сергей Лысак.

Чиновник подчеркнул, что должны выехать дети с родителями или законными представителями: "малым не место под КАБами и дронами", отметил он.

Дополнение

В общем, согласно документу, в указанных общинах должны в течение 60 дней.

Населенные пункты, подлежащие обязательной эвакуации для семей с детьми: Великомихайловская территориальная община:

  • с. Березовое;
    • с. Запорожское;
      • с. Калиновское;
        • с. Малиевка;
          • с. Новониколаевка;
            • с. Сичневое;
              • с. Терновое.

                Маломихайловская территориальная община: 

                • с. Гавриловка;
                  • с. Подгавриловка.

                    Межевская территориальная община: 

                    • с. Ивановка;
                      • Межевая;
                        • с. Новолозоватовка;
                          • с. Степовое;
                            • . Украинка.

                              Руководитель ОВА отметил:

                              Людей готовы принимать другие более спокойные районы нашей области. Места для них подготовлены. Но жители сами готовы выбирать, в какой из областей страны хотят обустроиться.

                              Напомним

                              С 11 приграничных сел Сумского района эвакуировали 111 жителей Речковской, Белопольской, Ворожбянской и Николаевской общин. Власти призывают к эвакуации из-за постоянной угрозы обстрелов.

                              Российские войска захватили Елизаветовку, а также продвинулись возле Игнатовки, Александрии и Богатыря. Ситуация на фронте остается сложной, особенно на Покровском, Лиманском и Купянском направлениях.

                              ВСУ продвинулись в Запорожье, но рф пытается наступать и готовится к затяжной войне – ISW01.06.25, 11:28 • 3636 просмотров

                              Игорь Тележников

                              Игорь Тележников

                              ОбществоВойна
                              Днепропетровская область
                              Украина
                              Brent Oil
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                              Gas TTF
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