На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію з кількох громад
Київ • УНН
Через безпекову ситуацію на Синельниківщині оголосили примусову евакуацію з 5 населених пунктів Межівської громади, 7 Великомихайлівської та 2 – Маломихайлівської. Евакуюватимуть родини з дітьми.
Обовʼязковий виїзд відбуватиметься у деяких населених пунктах Великомихайлівської, Маломихайлівської та Межівської громад. Це громади Синельниківщини, Дніпропетровської області.
Відповідне розпорядження оголошено очільником ОВА Сергієм Лисаком, передає УНН.
Деталі
Через безпекову ситуацію запроваджуємо другу хвилю примусової евакуації з Синельниківщини. Цього разу з пʼяти прифронтових населених пунктів Межівської громади, семи Великомихайлівської та двох – Маломихайлівської. Вже підписав відповідне розпорядження.
Посадовецб наголосив, що мають виїхати діти з батьками чи законними представниками: "малим не місце під КАБами та дронами", зазначив він.
Доповнення
Загалом згідно з документом, у зазначених громадах мають впродовж 60 днів.
Населені пункти, які підлягають обовʼязковій евакуації для родин з дітьми: Великомихайлівська територіальна громада:
- с. Березове;
- с. Запорізьке;
- с. Калинівське;
- с. Маліївка;
- с. Новомиколаївка;
- с. Січневе;
- с. Тернове.
Маломихайлівська територіальна громада:
- с. Гаврилівка;
- с. Підгаврилівка.
Межівська територіальна громада:
- с. Іванівка;
- Межова;
- с. Новолозоватівка;
- с. Степове;
- . Українка.
Керівник ОВА зазначив:
Людей готові приймати інші більш спокійні райони нашої області. Місця для них підготовлені. Та мешканці самі ладні обирати, в якій з областей країни хочуть облаштуватися.
Нагадаємо
З 11 прикордонних сіл Сумського району евакуювали 111 мешканців Річківської, Білопільської, Ворожбянської та Миколаївської громад. Влада закликає до евакуації через постійну загрозу обстрілів.
Російські війська захопили Єлизаветівку, а також просунулися біля Гнатівки, Олександрії та Багатиря. Ситуація на фронті залишається складною, особливо на Покровському, Лиманському та Куп'янському напрямках.
ЗСУ просунулись на Запоріжжі, але рф намагається наступати і готується до затяжної війни – ISW01.06.25, 11:28 • 3804 перегляди