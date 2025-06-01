На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію з кількох громад

Обовʼязковий виїзд відбуватиметься у деяких населених пунктах Великомихайлівської, Маломихайлівської та Межівської громад. Це громади Синельниківщини, Дніпропетровської області.

Відповідне розпорядження оголошено очільником ОВА Сергієм Лисаком, передає УНН.

Через безпекову ситуацію запроваджуємо другу хвилю примусової евакуації з Синельниківщини. Цього разу з пʼяти прифронтових населених пунктів Межівської громади, семи Великомихайлівської та двох – Маломихайлівської. Вже підписав відповідне розпорядження.

Посадовецб наголосив, що мають виїхати діти з батьками чи законними представниками: "малим не місце під КАБами та дронами", зазначив він.

Загалом згідно з документом, у зазначених громадах мають впродовж 60 днів.

Населені пункти, які підлягають обовʼязковій евакуації для родин з дітьми: Великомихайлівська територіальна громада:

Маломихайлівська територіальна громада:

Межівська територіальна громада:

Керівник ОВА зазначив:

Людей готові приймати інші більш спокійні райони нашої області. Місця для них підготовлені. Та мешканці самі ладні обирати, в якій з областей країни хочуть облаштуватися.