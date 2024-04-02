В Днепре сделали первую трансплантацию почки 15-летней девочке

В Днепропетровском региональном медицинском центре семейного здоровья провели первую сверхсложную операцию по трансплантации почки 15-летней девочке, донором стала ее мама. Об этом в Facebook сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Сверхсложную операцию провели в Региональном медицинском центре семейного здоровья. Это первая трансплантация ребенку, которую сделали на Днепропетровщине, говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что 15-летней Кате из Кривого Рога сделали пересадку почки от ее мамы. Операция по трансплантации почки длилась почти семь часов. Одновременно специалисты работали в двух операционных. В операции приняли участие почти 30 врачей из Днепропетровского медицинского центра семейного здоровья и "Охматдета".

Пересадку девочке сделали в пятницу. Медики сообщили, что она чувствует себя хорошо и уже строит планы на будущее. Прогнозы врачей оптимистичные.

После восстановления и корректировки терапии мама с дочкой смогут вернуться домой, где они не были более четырех месяцев.

Именно столько семья боролась за жизнь Кати, когда выяснилось, что ее почки нетрудоспособны. Девочка прошла множество обследований, изнурительные процедуры диализа, и в конце концов победила.

Напомним

Во львовском Охматдете специалисты из Украины и США успешно провели операцию по формированию неба из щеки 11-летнему Илье из Хмельницкой области, страдавшему врожденной деформацией лица.

