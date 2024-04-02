В Днепре сделали первую трансплантацию почки 15-летней девочке

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  109832 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  109485 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  113294 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  155666 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  106115 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  228539 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192638 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191533 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  431058 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140378 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

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28 марта 2024, 13:27  •  431058 просмотра
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21 марта 2024, 11:56  •  757299 просмотра

В Днепре сделали первую трансплантацию почки 15-летней девочке

В Днепре провели первую трансплантацию почки 15-летней девочке от ее матери после 7-часовой операции с участием 30 врачей.

Общество •   •  4253 просмотра
В Днепре сделали первую трансплантацию почки 15-летней девочке

Блинкен сегодня в Париже: проведет переговоры с Макроном по поддержке Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен находится в Париже, где проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о поддержке Украины в войне, которую против Украины развязала Россия.

Война •   •  5308 просмотра
Блинкен сегодня в Париже: проведет переговоры с Макроном по поддержке Украины

Федоров: в Украине активно работают над разработкой РЭБ

Украина активно развивает средства радиоэлектронной борьбы, в том числе специальные антенны для беспилотников для противодействия вражеским помехам, в рамках усилий по созданию собственной системы радиоэлектронной борьбы.

Война •   •  3842 просмотра
Федоров: в Украине активно работают над разработкой РЭБ

В запорожских плавнях бушевал масштабный пожар

Масштабный пожар бушевал в плавневой зоне реки Днепр в Запорожье, повредив 9,2 га окружающей среды. Спасатели использовали моторные лодки и снегоболотоход, чтобы добраться до места пожара и потушить пламя.

Общество •   •  5666 просмотра
В запорожских плавнях бушевал масштабный пожар

"Гаванский синдром": Белый дом выступил с комментарием

Пресс-секретарь Белого дома прокомментировала расследование медиа о "гаванском синдроме".

политика •   •  5222 просмотра
"Гаванский синдром": Белый дом выступил с комментарием

Умер последний выживший с корабля, затонувшего после бомбардировки Перл-Харбора

Лу Контер, последний выживший член экипажа линкора USS Arizona, который взорвался и затонул во время японской атаки на Перл-Харбор в 1941 году, умер в возрасте 102 лет.

Новости Мира •   •  4471 просмотра
Умер последний выживший с корабля, затонувшего после бомбардировки Перл-Харбора

Еще одного ребенка вернули с временно оккупированных территорий

17-летний парень, который два года жил под российской оккупацией и опасался принуждения к военной службе против Украины, вернулся с временно оккупированных территорий домой к своей семье в безопасное место.

Общество •   •  7109 просмотра
Еще одного ребенка вернули с временно оккупированных территорий

Гуменюк: сбор БПЛА у россиян происходит постоянно, дальше атаки будут усиливаться

Противник продолжает систематически производить беспилотники и будет усиливать атаки БПЛА на Украину, при этом в последнее время удары беспилотников были менее массированными из-за необходимости переориентации и перераспределения ресурсов.

Война •   •  9689 просмотра
Гуменюк: сбор БПЛА у россиян происходит постоянно, дальше атаки будут усиливаться

Израильская полиция арестовала сестру лидера ХАМАС

Израильская полиция арестовала 57-летнюю сестру лидера ХАМАС Исмаила Хании по подозрению в контактах с боевиками и поддержке террористических актов.

Новости Мира •   •  7070 просмотра
Израильская полиция арестовала сестру лидера ХАМАС

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф - источник

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф, сообщил источник.

Война •   •  9725 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф - источник