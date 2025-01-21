В Днепре разоблачили растрату 2 млн грн на закупке оборудования для теробороны

Киберполицейские и детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили должностных лиц одного из коммунальных предприятий Днепровского городского совета на растрате бюджетных средств в особо крупных размерах. Об этом сообщает Киберполиция национальной полиции Украины, передает УНН.

Детали

Правоохранители установили, что директор коммунального предприятия, согласно "Программе по содействию территориальной обороне города Днепра на 2022-2026 годы", заключил соглашения с физическими лицами-предпринимателями и юридическими лицами на поставку оборудования по ценам, значительно превышающим среднерыночные.

В рамках одной из сделок КП перечислило более 17,6 млн грн бюджетных средств частной компании за поставку 518 комплектов радиотехнического оборудования. Согласно выводам товароведческой и экономической экспертиз, указанная сумма превышает рыночную стоимость такого оборудования более чем на 2 млн грн - говорится в заметке Киберполиции.

Правоохранители сообщили чиновнику о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним

Директору частного предприятия в Луцке сообщено о подозрении в присвоении 1,2 млн грн. Средства были получены за якобы установленные бытовые счетчики газа, которые фактически не были смонтированы в полном объеме.