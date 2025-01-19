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Волинського підприємця підозрюють у привласненні 1,2 млн грн на встановленні газових лічильників

Волинського підприємця підозрюють у привласненні 1,2 млн грн на встановленні газових лічильників

Київ • УНН

 • 25998 перегляди

Директору приватного підприємства у Луцьку повідомлено про підозру у привласненні 1,2 млн грн. Кошти були отримані за нібито встановлені побутові лічильники газу, які фактично не були змонтовані в повному обсязі.

Повідомлено про підозру підприємцю з Волині, який привласнив понад 1,2 млн грн на встановленні газових лічильників. Про це інформує Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру директору приватного підприємства у привласненні майна (ч. 5 ст. 191 КК України).

Зазначається, що за даними слідства, приватне підприємство, яке здійснює свою діяльність в м. Луцьку, уклало договір з місцевим оператором газорозподільчої мережі на встановлення побутових лічильників газу.

Проте, службові особи цього підприємства, не встановивши лічильники в повному обсязі, підписали акти виконаних робіт на весь їх об’єм. Це стало підставою для перерахування підприємству усіх коштів за договором та призвело до нанесення оператору газорозподільчої мережі понад 1,2 млн грн збитків

- йдеться у дописі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо

Поліція викрила злочинну організацію з 27 осіб, яка привласнила 90 млн грн вкладників банку через заставу неіснуючої нерухомості. Кошти витрачались на будівництво заводів, ТЕЦ та елітне майно.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
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