Волинського підприємця підозрюють у привласненні 1,2 млн грн на встановленні газових лічильників
Київ • УНН
Директору приватного підприємства у Луцьку повідомлено про підозру у привласненні 1,2 млн грн. Кошти були отримані за нібито встановлені побутові лічильники газу, які фактично не були змонтовані в повному обсязі.
Повідомлено про підозру підприємцю з Волині, який привласнив понад 1,2 млн грн на встановленні газових лічильників. Про це інформує Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру директору приватного підприємства у привласненні майна (ч. 5 ст. 191 КК України).
Зазначається, що за даними слідства, приватне підприємство, яке здійснює свою діяльність в м. Луцьку, уклало договір з місцевим оператором газорозподільчої мережі на встановлення побутових лічильників газу.
Проте, службові особи цього підприємства, не встановивши лічильники в повному обсязі, підписали акти виконаних робіт на весь їх об’єм. Це стало підставою для перерахування підприємству усіх коштів за договором та призвело до нанесення оператору газорозподільчої мережі понад 1,2 млн грн збитків
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
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