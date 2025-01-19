Волынского предпринимателя подозревают в присвоении 1,2 млн грн на установке газовых счетчиков

Сообщено о подозрении предпринимателю с Волыни, который присвоил более 1,2 млн грн на установке газовых счетчиков. Об этом информирует Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении директору частного предприятия в присвоении имущества (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Отмечается, что по данным следствия, частное предприятие, которое осуществляет свою деятельность в г. Луцке, заключило договор с местным оператором газораспределительной сети на установку бытовых счетчиков газа.

Однако, должностные лица этого предприятия, не установив счетчики в полном объеме, подписали акты выполненных работ на весь их объем. Это стало основанием для перечисления предприятию всех средств по договору и привело к нанесению оператору газораспределительной сети более 1,2 млн грн убытков - говорится в заметке.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним

Полиция разоблачила преступную организацию из 27 человек, которая присвоила 90 млн грн вкладчиков банка через залог несуществующей недвижимости. Средства тратились на строительство заводов, ТЭЦ и элитное имущество.