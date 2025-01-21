У Дніпрі викрили розтрату 2 млн грн на закупівлі обладнання для тероборони

Кіберполіцейські та детективи Бюро економічної безпеки України викрили посадовців одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради на розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Про це повідомляє Кіберполіція національної поліції України, передає УНН.

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Правоохоронці встановили, що директор комунального підприємства, згідно із "Програмою щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки", уклав угоди з фізичними особами-підприємцями та юридичними особами на постачання обладнання за цінами, що значно перевищують середньоринкові.

В рамках однієї з угод КП перерахувало понад 17,6 млн грн бюджетних коштів приватній компанії за постачання 518 комплектів радіотехнічного обладнання. Відповідно до висновків товарознавчої та економічної експертиз, вказана сума перевищує ринкову вартість такого обладнання на понад 2 млн грн - йдеться у дописі Кіберполіції.

Правоохоронці повідомили посадовцю про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо

Директору приватного підприємства у Луцьку повідомлено про підозру у привласненні 1,2 млн грн. Кошти були отримані за нібито встановлені побутові лічильники газу, які фактично не були змонтовані в повному обсязі.