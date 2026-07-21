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В Днепре напали на волонтера и похитили $11 тыс. на авто для ВСУ - троим мужчинам сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 828 просмотра

Трое мужчин в Днепре напали на волонтера, избили его и похитили 11 тысяч долларов, собранных на авто для ВСУ. Подозреваемым сообщили о подозрении в разбое и вымогательстве.

В Днепре напали на волонтера и похитили $11 тыс. на авто для ВСУ - троим мужчинам сообщили о подозрении

В Днепре трое мужчин напали на волонтера, который собирал средства на приобретение автомобиля для Вооруженных сил Украины. Злоумышленники силой вытащили его из квартиры, жестоко избили и похитили 11 тысяч долларов, среди которых были деньги для нужд военных. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора трем участникам группы сообщено о подозрении в разбое. Двоим из них также инкриминируют вымогательство

- говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые узнали, что волонтер получил средства на приобретение автомобиля для ВСУ. Они приехали к его жилью, силой вытащили мужчину из квартиры, жестоко избили, проникли в жилье и завладели 11 тыс. долларов США, среди которых были деньги для покупки авто военным, а также ювелирными изделиями стоимостью около 100 тыс. грн.

Среди подозреваемых - неоднократно судимый житель Павлограда, который, по данным следствия, имеет связи в криминальной среде.

После нападения двое подозреваемых начали требовать у потерпевшего еще 10 тыс. долларов США якобы за несуществующий долг. В течение нескольких месяцев они угрожали мужчине насилием и требовали деньги. Во время передачи средств одного из подозреваемых задержали.

Во время восьми обысков в Днепре правоохранители изъяли деньги, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Всем троим сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины, двоим из них - также по ч. 4 ст. 189 УК Украины. Один из подозреваемых находится под стражей без права залога, в отношении другого продолжается рассмотрение ходатайства о мере пресечения, еще один уже находится под стражей в рамках другого уголовного производства.

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Ольга Розгон

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