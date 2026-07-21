В Харькове раскрыли псевдореабилитационные центры, где насильно удерживали 50 человек
Киев • УНН
Полиция обнаружила два псевдореабилитационных центра, где около 50 человек удерживали силой. Потерпевших принуждали к труду и угрожали, без оказания медицинской помощи.
В Харькове правоохранители раскрыли два псевдореабилитационных центра, где около 50 человек удерживались силой под видом реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости. Потерпевших держали в частных домах, лишая возможности свободно покинуть помещение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Детали
Следствие установило, что к потерпевшим применялись психологическое давление и угрозы, также их принуждали выполнять хозяйственные работы. Никакой надлежащей медицинской или психологической помощи люди не получали.
Шестерым задержанным участникам преступной группы сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Напомним
На Тернопольщине правоохранители задержали директора психоневрологического дома-интерната по подозрению в торговле людьми.