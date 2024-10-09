В Днепре и Запорожье сообщили о взрывах
Киев • УНН
В Днепре снова сообщают о звуках взрывов. В Запорожье также был слышен звук взрыва.
В Днепре снова сообщают о звуках взрывов, в Запорожье также был слышен звук взрыва, пишет УНН.
Детали
"В Днепре снова слышны звуки взрывов", - сообщает "Суспільне".
"В Запорожье был слышен звук взрыва", - отмечает "Суспільне".
Перед этим ВС ВСУ сообщали о "скоростной цели в направлении Днепра или Павлограда". А также предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления, в областях где объявлена воздушная тревога, активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
В Днепре прогремела серия взрывов после сообщения об угрозе баллистики9 октября 2024, 08:17 • 6354 просмотра