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В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп
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В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп

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Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении
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Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении

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«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского
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«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского

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Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки
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Актуальное
В Днепре и Запорожье сообщили о взрывах

В Днепре и Запорожье сообщили о взрывах

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 08:41  •  4870 просмотра

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В Днепре снова сообщают о звуках взрывов. В Запорожье также был слышен звук взрыва.

В Днепре снова сообщают о звуках взрывов, в Запорожье также был слышен звук взрыва, пишет УНН.

Детали

"В Днепре снова слышны звуки взрывов", - сообщает "Суспільне".

"В Запорожье был слышен звук взрыва", - отмечает "Суспільне".

Перед этим ВС ВСУ сообщали о "скоростной цели в направлении Днепра или Павлограда". А также предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления, в областях где объявлена воздушная тревога, активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В Днепре прогремела серия взрывов после сообщения об угрозе баллистики9 октября 2024, 08:17 • 6354 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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