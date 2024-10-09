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В Днепре прогремела серия взрывов после сообщения об угрозе баллистики

В Днепре прогремела серия взрывов после сообщения об угрозе баллистики

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 08:17  •  6265 просмотра

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В Днепре слышали серию взрывов после предупреждения Воздушных сил ВСУ об угрозе баллистического вооружения. Перед этим сообщалось о скоростной цели на город и объявлена воздушная тревога в нескольких областях.

В Днепре слышали ряд взрывов после того, как Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения и скоростной цели на город, сообщает УНН

В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного. 

Позже сообщили о повторных звуках взрывов.

Перед этим ВС ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления, в областях где объявлена воздушная тревога.

Также сообщали о скоростной цели на Днепр.

Украина сбила 21 вражеский беспилотник во время ночной атаки9 октября 2024, 05:27 • 10079 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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