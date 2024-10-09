В Днепре прогремела серия взрывов после сообщения об угрозе баллистики
Киев • УНН
В Днепре слышали серию взрывов после предупреждения Воздушных сил ВСУ об угрозе баллистического вооружения. Перед этим сообщалось о скоростной цели на город и объявлена воздушная тревога в нескольких областях.
В Днепре слышали ряд взрывов после того, как Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения и скоростной цели на город, сообщает УНН.
В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного.
Позже сообщили о повторных звуках взрывов.
Перед этим ВС ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления, в областях где объявлена воздушная тревога.
Также сообщали о скоростной цели на Днепр.
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