У Дніпрі пролунала серія вибухів після повідомлення про загрозу балістики
Київ • УНН
У Дніпрі чули серію вибухів після попередження Повітряних сил ЗСУ про загрозу балістичного озброєння. Перед цим повідомлялося про швидкісну ціль на місто та оголошено повітряну тривогу в кількох областях.
У Дніпрі чули низку вибухів після того, як Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння та швидкісну ціль на місто, повідомляє УНН.
У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного
Пізніше повідомили про повторні звуки вибухів.
Перед цим ПС ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку, в областях де оголошену повітряну тривогу.
Також повідомляли про швидкісну ціль на Дніпро.
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