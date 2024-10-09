У Дніпрі та Запоріжжі повідомили про вибухи
Київ • УНН
У Дніпрі знову повідомляють про звуки вибухів. У Запоріжжі також було чутно звук вибуху.
У Дніпрі знову повідомляють про звуки вибухів, у Запоріжжі також було чутно звук вибуху, пише УНН.
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"У Дніпрі знову чутно звуки вибухів", - повідомляє "Суспільне".
"У Запоріжжі було чутно звук вибуху", - зазначає "Суспільне".
Перед цим ПС ЗСУ повідомляли про "швидкісну ціль у напрямку Дніпра або Павлограду". А також попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку, в областях де оголошену повітряну тривогу, активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках і загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
У Дніпрі пролунала серія вибухів після повідомлення про загрозу балістики 09.10.24, 11:17 • 13641 перегляд