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В деоккупированном Херсоне ввели "сухой закон"

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. С сегодняшнего дня в деоккупированном Херсоне запретили продавать и производить алкоголь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Херсонского областного городского совета.

Цитата

"С 14 ноября 2022 года на территории всех населенных пунктов Херсонской городской территориальной громады запрещены изготовление, перевозка и торговля алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (кроме лекарственных и дезинфицирующих средств), включая торговлю пивом, вином и слабоалкогольными напитками", – говорится в сообщении.

Как отметили, запрет будет действовать до отмены в Украине военного положения.

Напомним

11 ноября Херсон вернулся под контроль Украины. В городе с 17:00 до 8:00 ввели комендантский час.

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