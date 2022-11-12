У Херсоні вводять комендантську годину з 17:00 до 8:00
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Херсоні запроваджують комендантську годину, яка діятиме з 17:00 до 8:00. Про це у відеозверненні повідомив керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.
Крім того, голова ОВА попередив про обмеження на в’їзд та виїзд з міста.
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"Нашим завданням є забезпечення безпеки вашого життя, тому ми вимушені ввести з сьогоднішнього дня - з 17:00 до 8:00 комендантську годину. Відпвідне розпорядження підписано начальником військової адміністрації міста Херсон. Хочу також попередити, що буде обмежена можливість виїзду та в'їзду у місто", - повідомив Янушевич.
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Доповнення
Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що близько 200 поліцейських працюють на території міста. Навколо та на території Херсону виставлені блок-пости. Поліція Херсонської області продовжує фіксувати злочини російських окупантів.