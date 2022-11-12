У Херсон повернулася військова адміністрація, Нацполіція та СБУ

Цитата

“Пане Президенте! До міста прибули та приступили до виконання обов’язків військова адміністрація Херсонської області, військова адміністрація Херсона та військова адміністрація Херсонського району. Також приступили до виконання службових обов’язків Національна поліція та Служба безпеки України. ДСНС проводить заходи по розмінуванню. Займаємось відповідним поверненням в місто до звичайної життєдіяльності”, – йдеться у відеозверненні голови Херсонської ОВА, яке записано поруч із будівлею облдержадміністрації міста.

Доповнення

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що близько 200 поліцейських працюють на території міста. Навколо та на території Херсону виставлені блок-пости. Поліція Херсонської області продовжує фіксувати злочини російських окупантів.