В Херсон вернулась военная администрация, Нацполиция и СБУ

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“Господин Президент! В город прибыли и приступили к исполнению обязанностей военная администрация Херсонской области, военная администрация Херсона и военная администрация Херсонского района. Также приступили к исполнению служебных обязанностей Национальная полиция и Служба безопасности Украины. ГСЧС проводит мероприятия по разминированию. Занимаемся соответствующим возвращением в город к обычной жизнедеятельности”, – говорится в видеообращении председателя Херсонской ОВА, которое записано рядом со зданием облгосадминистрации города.

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Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что около 200 полицейских работают на территории города. Вокруг и на территории Херсона выставлены блокпосты. Полиция Херсонской области продолжает фиксировать преступления российских оккупантов.