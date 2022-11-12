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В Херсоне вводят комендантский час с 17:00 до 8:00

Киев • УНН

 • 296040 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Херсоне вводят комендантский час, который будет действовать с 17:00 до 8:00. Об этом в видеообращении сообщил руководитель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.

Кроме того, глава ОВА предупредил об ограничении на въезд и выезд из города.

Цитата

"Наша задача - обеспечить безопасность вашей жизни, поэтому мы вынуждены ввести с сегодняшнего дня - с 17:00 до 8:00 комендантский час. Соответствующее распоряжение подписано начальником военной администрации города Херсон. Хочу также предупредить, что будет ограничена возможность выезда и въезда в город", - сообщил Янушевич.

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Дополнение

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что около 200 полицейских работают на территории города. Вокруг и на территории Херсона выставлены блокпосты. Полиция Херсонской области продолжает фиксировать преступления российских оккупантов.

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