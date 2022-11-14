У деокупованому Херсоні ввели "сухий закон"

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"З 14 листопада 2022 року на території усіх населених пунктів Херсонської міської територіальної громади заборонено виготовлення, перевезення та торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі (окрім лікарських та дезінфікуючих засобів), включаючи торгівлю пивом, вином та слабоалкогольними напоями", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, заборона діятиме до скасування в Україні воєнного стану.

Нагадаємо

11 листопада Херсон повернувся під контроль України. У місті з 17:00 до 8:00 ввели комендантську годину.