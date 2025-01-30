В честь героев Крут: киберспециалисты ГУР атаковали инфраструктуру Газпрома - источники

Киберспециалисты украинской разведки осуществили DDOS-атаку на цифровую инфраструктуру российских компаний «Газпром» и «Газпромнефть» к годовщине подвига героев Крут.

Об этом журналисту УНН сообщили источники.

Собеседник отметил, что в частности подверглись киберудару онлайн-сервисы предприятий, которые обеспечивают деятельность российской оккупационной армии.

С 28 января клиенты компаний не могут пользоваться личным кабинетом, воспользоваться услугами онлайн-сервисов компании, осуществить оплату за топливо с помощью топливных карт, списать или накопить бонусы на счет и тому подобное.

Представители «Газпрома» в ответ на жалобы клиентов сообщали, что сейчас наблюдается «временный технический сбой», правда, не объясняя характер и причины такого «сбоя».

Когда работа онлайн-сервисов может быть восстановлена, в российских компаниях не сообщают.

Сегодняшние проблемы российских водителей - это привет от наших собратьев из 1918 года, героев боя под Крутами, которые более ста лет назад дали тягла преступным российским бандам наркомана Муравьева. Сегодня мы продолжаем дело тогдашних защитников Киева как на фронте, так и в киберпространстве. Слава Украине!