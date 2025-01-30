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В честь героев Крут: киберспециалисты ГУР атаковали инфраструктуру Газпрома - источники

Киев  •  УНН

 • 7121 просмотра

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Киберспециалисты ГУР осуществили DDOS-атаку на цифровую инфраструктуру Газпрома и Газпромнефти к годовщине подвига героев Крут. Клиенты компаний не могут пользоваться онлайн-сервисами и топливными картами с 28 января.

Киберспециалисты украинской разведки осуществили DDOS-атаку на цифровую инфраструктуру российских компаний «Газпром» и «Газпромнефть» к годовщине подвига героев Крут.

Об этом журналисту УНН сообщили источники.

К годовщине подвига героев Крут кибергруппа Главного управления разведки осуществила DDOS-атаку на цифровую инфраструктуру российских компаний «Газпром» и «Газпромнефть»

- сообщил источник.

Собеседник отметил, что в частности подверглись киберудару онлайн-сервисы предприятий, которые обеспечивают деятельность российской оккупационной армии.

С 28 января клиенты компаний не могут пользоваться личным кабинетом, воспользоваться услугами онлайн-сервисов компании, осуществить оплату за топливо с помощью топливных карт, списать или накопить бонусы на счет и тому подобное.

Представители «Газпрома» в ответ на жалобы клиентов сообщали, что сейчас наблюдается «временный технический сбой», правда, не объясняя характер и причины такого «сбоя».

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Когда работа онлайн-сервисов может быть восстановлена, в российских компаниях не сообщают.

Сегодняшние проблемы российских водителей - это привет от наших собратьев из 1918 года, героев боя под Крутами, которые более ста лет назад дали тягла преступным российским бандам наркомана Муравьева. Сегодня мы продолжаем дело тогдашних защитников Киева как на фронте, так и в киберпространстве. Слава Украине!

- прокомментировали произошедшее в ГУР МО.  

Напомним,

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в ростовской области рф приостановил работу из-за повреждения оборудования в результате атак. В 2024 году предприятие переработало лишь 3 млн тонн нефти вместо возможных 7,5 млн тонн.

В рф атакован задействованный в производстве и модернизации военных самолетов Смоленский авиационный завод - ЦПД СНБО21.01.25, 08:28 • 40504 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаТехнологии
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
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