Атаки призупинили роботу російського Новошахтинського НПЗ - ЦПД РНБО

Новошахтинський нафтопереробний завод у ростовській області рф призупинив роботу через пошкодження обладнання внаслідок атак, повідомив у четвер керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.

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"Новошахтинський НПЗ, що у ростовській області рф, зараз призупинив роботу після атак. В 2024 році він переробив, за різними оцінками, від 3 млн тонн нафти, хоча може переробляти 7,5 млн тонн, але працювати на повну йому заважали атаки. Зараз там пошкоджено обладнання", - повідомив Коваленко у Telegram.

Доповнення

ЗМІ ще 20 грудня повідомляли, що Новошахтинський завод із переробки нафтопродуктів, найбільший на півдні росії, зупинив обидві установки первинної переробки нафти. Запущений у 2009 році Новошахтинський завод тоді, як повідомлялося, зупинив виробництво втретє з початку 2024 року.