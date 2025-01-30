Атаки приостановили работу российского Новошахтинского НПЗ - ЦПД СНБО

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области РФ приостановил работу из-за повреждения оборудования в результате атак, сообщил в четверг руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, пишет УНН.

Детали

"Новошахтинский НПЗ, который находится в ростовской области рф, сейчас приостановил работу после атак. В 2024 году он переработал, по разным оценкам, от 3 млн тонн нефти, хотя может перерабатывать 7,5 млн тонн, но работать на полную ему мешали атаки. Сейчас там повреждено оборудование", - сообщил Коваленко в Telegram.

Дополнение

СМИ еще 20 декабря сообщали, что Новошахтинский завод по переработке нефтепродуктов, крупнейший на юге россии, остановил обе установки первичной переработки нефти. Запущенный в 2009 году Новошахтинский завод тогда, как сообщалось, остановил производство в третий раз с начала 2024 года.