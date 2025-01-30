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На честь героїв Крут: кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру Газпрому - джерела

На честь героїв Крут: кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру Газпрому - джерела

Київ • УНН

 • 36076 перегляди

Кіберфахівці ГУР здійснили DDOS-атаку на цифрову інфраструктуру Газпрому та Газпромнєфті до річниці подвигу героїв Крут. Клієнти компаній не можуть користуватися онлайн-сервісами та паливними картками з 28 січня.

Кіберфахівці української розвідки здійснили DDOS-атаку на цифрову інфраструктуру російських компаній "Газпром" та "Газпромнєфть" до річниці подвигу героїв Крут.

Про це журналісту УНН повідомили джерела.

До річниці подвигу героїв Крут кібергрупа Головного управління розвідки здійснила DDOS-атаку на цифрову інфраструктуру російських компаній "Газпром" та "Газпромнєфть"

- повідомило джерело.

Співрозмовник зазначив, що зокрема зазнали кіберудару онлайн-сервіси підприємств, які забезпечують діяльність російської окупаційної армії.

З 28 січня клієнти компаній не можуть користуватися особистим кабінетом, скористатися послугами онлайн-сервісів компанії, здійснити оплату за пальне за допомогою паливних карт, списати або накопичити бонуси на рахунок тощо.

Представники "Газпрому" у відповідь на скарги клієнтів повідомляли, що наразі спостерігається "тимчасовий технічний збій", щоправда, не пояснюючи характер і причини такого "збою".

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Коли роботу онлайн-сервісів може бути відновлено, у російських компаніях не повідомляють.

Сьогоднішні проблеми російських водіїв - це привіт від наших побратимів з 1918 року, героїв бою під Крутами, які понад сто років тому дали тягла злочинним російським бандам наркомана муравйова. Сьогодні ми продовжуємо справу тодішніх захисників Києва як на фронті, так і в кіберпросторі. Слава Україні!

- прокоментували подію в ГУР МО.  

Нагадаємо

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаТехнології
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
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