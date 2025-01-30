На честь героїв Крут: кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру Газпрому - джерела

Кіберфахівці української розвідки здійснили DDOS-атаку на цифрову інфраструктуру російських компаній "Газпром" та "Газпромнєфть" до річниці подвигу героїв Крут.

Про це журналісту УНН повідомили джерела.

Співрозмовник зазначив, що зокрема зазнали кіберудару онлайн-сервіси підприємств, які забезпечують діяльність російської окупаційної армії.

З 28 січня клієнти компаній не можуть користуватися особистим кабінетом, скористатися послугами онлайн-сервісів компанії, здійснити оплату за пальне за допомогою паливних карт, списати або накопичити бонуси на рахунок тощо.

Представники "Газпрому" у відповідь на скарги клієнтів повідомляли, що наразі спостерігається "тимчасовий технічний збій", щоправда, не пояснюючи характер і причини такого "збою".

Коли роботу онлайн-сервісів може бути відновлено, у російських компаніях не повідомляють.

Сьогоднішні проблеми російських водіїв - це привіт від наших побратимів з 1918 року, героїв бою під Крутами, які понад сто років тому дали тягла злочинним російським бандам наркомана муравйова. Сьогодні ми продовжуємо справу тодішніх захисників Києва як на фронті, так і в кіберпросторі. Слава Україні!