В Черном море вражеские корабли отсутствуют - ВМС ВСУ
Киев • УНН
В акватории Черного и Азовского морей 11 мая не зафиксировано вражеских кораблей. В Средиземном море 3 вражеских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет.
По состоянию на утро 11 мая в Черном и Азовском морях российских кораблей нет, в Средиземном море находятся вражеские корабли. Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.
Детали
Отмечается, что по состоянию на 06:00 утра 11.05.2025 в акватории Черного и Азовского морей вражеские корабли не зафиксированы.
В Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет
За сутки в интересах рф проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 0 судов, из них 0 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 5 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.
рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
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