У Чорному морі ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ
Київ • УНН
В акваторії Чорного та Азовського морів 11 травня не зафіксовано ворожих кораблів. В Середземному морі 3 ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет.
Станом на ранок 11 травня у Чорному та Азовському морях російських кораблів немає, у Середземному морі перебувають ворожі кораблі. Про це повідомили Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що станом на 06:00 ранку 11.05.2025 в акваторії Чорного та Азовського морів ворожих кораблів не зафіксовано.
В Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 0 суден, з них 0 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 5 суден, з них 4 рухалось з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
путін запропонував дату і місце для прямих переговорів з Україною та зробив інші заяви: відео виступу11.05.25, 01:06 • 3476 переглядiв