В Черном море возле краснодарского края рф разлили нефтепродукты на площади 700 кв. метров
Киев • УНН
В акватории Черного моря обнаружено масляное пятно площадью 700 кв. метров. В Туапсинском районе краснодарского края введен режим повышенной готовности, очистка затруднена из-за погодных условий.
В Туапсинском районе краснодарского края рф ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко в своем телеграмм-канале, сообщает УНН со ссылкой на Astra.
Детали
Как сообщается, масляное пятно обнаружили на участке Гизель-Дере - Южный. Сотрудники Росэкологии установили, что это нефтепродукты, но источник выявить не удалось.
Из-за сложных погодных условий очистка в акватории Черного моря пока невозможна. Объем загрязнений в воде значительно выше, чем на берегу.
"Ситуация серьезная. Делаем все возможное, чтобы ликвидировать пятно и найти виновных в происшествии", - написал Бойко.