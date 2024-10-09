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В Черном море возле краснодарского края рф разлили нефтепродукты на площади 700 кв. метров

В Черном море возле краснодарского края рф разлили нефтепродукты на площади 700 кв. метров

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 10:38  •  1740 просмотра

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В акватории Черного моря обнаружено масляное пятно площадью 700 кв. метров. В Туапсинском районе краснодарского края введен режим повышенной готовности, очистка затруднена из-за погодных условий.

В Туапсинском районе краснодарского края рф ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко в своем телеграмм-канале, сообщает УНН со ссылкой на Astra.

Детали

Как сообщается, масляное пятно обнаружили на участке Гизель-Дере - Южный. Сотрудники Росэкологии установили, что это нефтепродукты, но источник выявить не удалось.

Из-за сложных погодных условий очистка в акватории Черного моря пока невозможна. Объем загрязнений в воде значительно выше, чем на берегу.

"Ситуация серьезная. Делаем все возможное, чтобы ликвидировать пятно и найти виновных в происшествии", - написал Бойко.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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