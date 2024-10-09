У Чорному морі біля краснодарського краю рф розлили нафтопродукти на площі 700 кв. метрів
Київ • УНН
В акваторії Чорного моря виявлено масляну пляму площею 700 кв. метрів. У Туапсинському районі краснодарського краю рф запроваджено режим підвищеної готовності, очищення ускладнене через погодні умови.
У Туапсинському районі Краснодарського краю рф запровадили режим підвищеної готовності через розлив нафтопродуктів в акваторії Чорного моря. Про це повідомив голова району Сергій Бойко у своєму телеграм-каналі, повідомляє УНН із посиланням на Astra.
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Як повідомляється, масляну пляму виявили на ділянці Гізель-Дере – Південний. Співробітники Росекології встановили, що це нафтопродукти, але джерело виявити не вдалося.
Через складні погодні умови очищення в акваторії Чорного моря поки неможливе. Об'єм забруднень у воді значно вищий, ніж на березі.
"Ситуація серйозна. Робимо все можливе, щоб ліквідувати пляму та знайти винних у події", - написав Бойко.