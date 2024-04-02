В Черном море в результате военных действий за месяц погибли десятки дельфинов

В Черном море вблизи временно оккупированного Крыма, Новороссийска и побережья Краснодарского края России в результате военных действий в течение марта 2024 года погибли десятки дельфинов. Об этом сообщил руководитель научно-исследовательского отдела национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев, передает УНН.

Детали

В марте 2024 года уже погибло несколько десятков дельфинов в бухтах Севастополя и других берегов оккупированного Крыма. Обнаружены также контуженные животные с симптомами поражения сонарами (средствами звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения - ред.) Причем, среди погибших много дельфинов вида белобочка. К нашим одесским берегам и берегам Болгарии течение также прибило азовок, погибших от войны в оккупированных орками водах Черного моря рассказал Русев.

По его словам, животные гибнут из-за активности российских субмарин и надводных лодок возле Крыма и Новороссийска.

Русев отметил, что море "выбрасывает" только 5% тел, поэтому количество погибших животных может достигать нескольких тысяч.

Он добавил, что массово гибнуть дельфины начали в марте 2022 года.

Тогда началась ужасная массовая гибель китообразных - их выбрасывало сотнями на разные черноморские берега. Об этом мы много раз писали и давали оценку количества погибших дельфинов от войны - всего 50 тысяч животных напомнил исследователь.

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