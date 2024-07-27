В Черном море РФ имеет один корабль-носитель 'Калибров' с 4 ракетами. В Средиземном море - два корабля, один из которых несет 16 'Калибров'. За сутки через Керченский пролив прошло 9 судов.
В Черном море по состоянию на 6:00 субботы, 27 июля, находится один российский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр», общим залпом до 4 ракет. Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных сил Украины, передает УНН.
Детали
В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
В Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 16 ракет.
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу осуществили:
в Черное море - 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
в Азовское море - 7 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.
На чергуванні у Чорному морі один російський корабель, що є носієм "Калібрів"25 июля 2024, 03:49 • 24552 просмотра