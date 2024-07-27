В Черном море по состоянию на 6:00 субботы, 27 июля, находится один российский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр», общим залпом до 4 ракет. Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 16 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу осуществили:

в Черное море - 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 7 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

На чергуванні у Чорному морі один російський корабель, що є носієм "Калібрів"