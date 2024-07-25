На дежурстве в Черном море один вражеский корабль, который является носителем «Калибров», в Азовском море корабли РФ отсутствуют. Об этом сообщают ВМС ВСУ в оперативной информации по состоянию на 06:00 25 июля, передает УНН.

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«В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 4 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют», - говорится в заметке.

Также в Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 16 ракет, добавляется в информации ВМС ВСУ.

Кроме того, сообщается, что за сутки в интересах РФ проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - 2 судна, из них ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 11 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

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