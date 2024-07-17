Военно-морские силы Украины достигли значительного успеха в противодействии российскому агрессору в Черном море. Общее количество уничтоженных вражеских кораблей достигло 28 единиц. Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук на брифинге, передает УНН.

"Общая цифра равна 28, с учётом уничтоженной подводной лодки „Ростов-на-Дону", которая была поражена в сухом доке. Но важен фактор не только количественный, но и качественный показатель. Среди уничтоженных кораблей - три носителя крылатых ракет, подводная лодка и два новых корабля, новейших - "Аскольд" и "Циклон", это и фактически представители всех классов, начиная от флагмана, который был ракетным крейсером, и заканчивая ракетными катерами, заканчивая единицами, которые предназначены для переброски небольшого количества десанта и патрулирования, такие как: "Раптор", „Серна", „Тунец", - отметил он.

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