В Черном море обнаружено 6 вражеских кораблей с «Калибрами»: сколько ракет под угрозой

По состоянию на утро 20 ноября в Черном море находятся шесть вражеских кораблей, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр», которые могут осуществить залп до 23 ракет. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В свою очередь, в Азовском море вражеских судов пока нет. В то же время в Средиземном море находятся три вражеских корабля, также способные запускать «Калибры», с потенциальным залпом до 24 ракет.

В течение последних суток через Керченский пролив прошли 8 судов в направлении Черного моря, из которых три продолжили курс к проливу Босфор. В то же время, в Азовском море было зафиксировано 7 судов, из которых одно двигалось со стороны Босфора.

В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют