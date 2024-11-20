В Черном море обнаружено 6 вражеских кораблей с «Калибрами»: сколько ракет под угрозой
Киев • УНН
В акватории Черного моря находятся 6 российских кораблей с крылатыми ракетами «Калибр», способные осуществить залп до 23 ракет. В Средиземном море - 3 корабля с потенциалом до 24 ракет.
По состоянию на утро 20 ноября в Черном море находятся шесть вражеских кораблей, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр», которые могут осуществить залп до 23 ракет. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
В свою очередь, в Азовском море вражеских судов пока нет. В то же время в Средиземном море находятся три вражеских корабля, также способные запускать «Калибры», с потенциальным залпом до 24 ракет.
В течение последних суток через Керченский пролив прошли 8 судов в направлении Черного моря, из которых три продолжили курс к проливу Босфор. В то же время, в Азовском море было зафиксировано 7 судов, из которых одно двигалось со стороны Босфора.
В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют16 нояб. 2024, 05:14 • 48311 просмотров