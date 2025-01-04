В Черном море на дежурстве находится один вражеский ракетоноситель без "Калибров"
Киев • УНН
В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр", но без боезапаса. В Средиземном море находятся 7 вражеских кораблей, из которых 2 имеют на борту до 22 ракет "Калибр".
В Черном море находится один российский ракетоноситель без «Калибров», в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщает ВМС ВСУ, пишет УНН.
По состоянию на 06:00 04.01.2025 в Черном море 1 вражеский корабль, которой является носителем крылатых ракет «Калибр», ракеты отсутствуют, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,
Также сообщается, что в Средиземном море 7 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет «Калибр», общим залпом до 22 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 7 судов, из них 7 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 1 судно, которое из пролива Босфор не выходило.
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