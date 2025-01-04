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У Чорному морі на чергуванні перебуває один ворожий ракетоносій без "Калібрів"

У Чорному морі на чергуванні перебуває один ворожий ракетоносій без "Калібрів"

Київ • УНН

 • 27883 перегляди

У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр", але без боєзапасу. У Середземному морі знаходяться 7 ворожих кораблів, з яких 2 мають на борту до 22 ракет "Калібр".

У Чорному морі перебуває один російський ракетоносій без "Калібрів", в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляє ВМС ЗСУ, пише УНН.

Станом на 06:00 04.01.2025 у Чорному морі 1 ворожий корабель, якій є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні,

- йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у Середземному морі 7 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр",  загальним залпом до 22 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

- до Чорного моря – 7 суден, з них 7 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

- до Азовського моря – 1 судно, яке з протоки Босфор не виходило.

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Затонуле судно рф Ursa Major перевозило критичне обладнання для завантаження "Калібрів" - Плетенчук26.12.24, 09:16 • 14662 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
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azovske-moreАзовське море
chorne-moreЧорне море
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