У Чорному морі на чергуванні перебуває один ворожий ракетоносій без "Калібрів"
Київ • УНН
У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр", але без боєзапасу. У Середземному морі знаходяться 7 ворожих кораблів, з яких 2 мають на борту до 22 ракет "Калібр".
У Чорному морі перебуває один російський ракетоносій без "Калібрів", в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляє ВМС ЗСУ, пише УНН.
Станом на 06:00 04.01.2025 у Чорному морі 1 ворожий корабель, якій є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні,
Також повідомляється, що у Середземному морі 7 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 7 суден, з них 7 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 1 судно, яке з протоки Босфор не виходило.
Затонуле судно рф Ursa Major перевозило критичне обладнання для завантаження "Калібрів" - Плетенчук26.12.24, 09:16 • 14662 перегляди