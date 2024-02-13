В Чернобыльском заповеднике в фотообъектив попал самый большой пернатый хищник Полесья
В Чернобыльском заповеднике на Киевщине было сделано редкое фото орлана-белохвоста, крупнейшего хищника в регионе.
Несмотря на тысячи потерянных танков, у россии достаточно техники для еще трех лет войны - Reuters
По данным Международного института стратегических исследований, россия потеряла около трех тысяч танков с начала полномасштабного вторжения в Украину, но ее запасов техники до сих пор достаточно для длительной войны.
"Сигнал непоколебимой двухпартийной поддержки": Кулеба отреагировал на одобрение Сенатом США пакета помощи Украине
Министр иностранных дел Украины выразил благодарность за одобрение Сенатом США более 60 миллиардов долларов помощи и заявил, что продолжение помощи поможет спасти жизни от российского террора и противодействия агрессии.
Будут судить организаторов колл-центра, которые похитили около 1 млн грн со счетов украинцев, проживающих за рубежом
ГБР завершило расследование в отношении организаторов мошеннического колл-центра, которые похитили почти 1 млн грн со счетов украинцев, живущих и работающих в Польше, выдавая себя за представителей польского банка и обманом заставляя жертв устанавливать вредоносное программное обеспечение.
Украина подготовила видение результатов Саммита мира: Ермак обсудил подготовку с 82 руководителями украинских дипломатических миссий
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с руководителями 82 украинских дипломатических миссий подготовку к первому Саммиту мира, в том числе видение Украины относительно проекта итогового документа, сосредоточенного на уважении к международному праву и восстановлении территориальной целостности Украины в пределах границ 1991 года.
Оккупанты ударили по Донецкой области из "Урагана": повреждены дома и линии электропередач
Российские оккупационные войска обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" поселок Цукурино, повредив здания и инфраструктуру.
Польские фермеры расширили блокаду на границе на пункт пропуска "Краковец"
Польские фермеры в знак протеста на час заблокировали грузовики на пункте пропуска Корчова-Краковец, позволив пассажирскому транспорту продолжать движение беспрепятственно.
Холостой выстрел: люди не поддержали инициативу, за которой стояли соратники Гройсмана
Люди не поддержали инициативу, за которой стояли соратники Гройсмана.
С начала года враг 40 раз атаковал электростанции ДТЭК - Сахарук
С начала года враг 40 раз атаковал электростанции ДТЭК, повредив критически важное оборудование на трех теплоэлектростанциях и снизив надежность электроснабжения в Днепровском регионе.
"Дальнейшая помощь США позволяет спасать жизни от российского террора": Зеленский отреагировал на одобрение Сенатом поддержки Украины
Сенат США утвердил более 60 миллиардов долларов помощи Украине, которая, по словам президента Зеленского, позволит спасать жизни людей от российского террора.