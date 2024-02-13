В Чернобыльском заповеднике в фотообъектив попал самый большой пернатый хищник Полесья

С начала года враг 40 раз атаковал электростанции ДТЭК - Сахарук

С начала года враг 40 раз атаковал электростанции ДТЭК, повредив критически важное оборудование на трех теплоэлектростанциях и снизив надежность электроснабжения в Днепровском регионе.